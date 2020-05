In giornata, il Consiglio Federale si è riunito per decidere il destino dei campionati di calcio in Italia, dopo lo stop causato dal nuovo Coronavirus.

È emersa la volontà di portare a termine i campionati di Serie A, Serie B e Serie C. E’ stato, invece, decretato lo stop del calcio dilettantistico.

È stato stabilito, inoltre, che la stagione andrà conclusa entro il 31 agosto: i campionati professionistici chiuderanno entro il 20 agosto, poi spazio alla Coppa Italia.

