L’INAIL considera il contagio da Coronavirus come un infortunio su lavoro. Ma cosa prevede l’assicurazione che copre i rischi dei calciatori?

Come scritto nel documento qui riportato non è ancora prevista una copertura assicurativa per un calciatore affetto da Coronavirus. Questo semplicemente perché il documento è stato redatto a inizio stagione e non ha mai previsto tale tipo di infortunio.

