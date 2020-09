Contagio da covid-19, De Laurentiis sotto attacco

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e sotto attacco dopo che è risultato positivo al covid-19.

Ecco alcuni passaggi dell’articolo che è possibile leggere in versione integrale sul quotidiano oggi in edicola.

Aurelio De Laurentiis ha visto in tv l’amichevole con il Pescara. Le sue condizioni di salute sono discrete, si rammarica per le «inesattezze» che ascolta o legge sul suo «mercoledì di fuoco».

Ha ricevuto centinaia di messaggi, e risponde a ciascuno. Il suo pensiero è rivolto in particolare al presidente del Benevento, Oreste Vigorito al quale per primo nella serata dell’assemblea aveva comunicato la positività al Covid. Vigorito era tornato a Napoli da Milano con l’area privato, accettando l’invito del patron del Napoli.

Le polemiche degli altri presidenti di serie A non si placano, nonostante molti abbiano già avuto esito negativo al tampone. Nessuno pubblicamente compie l’atto di accusa ma il malcontento è generale. Chiesta l’apertura di un fascicolo alla procura federale per verificare il pieno rispetto delle norme di sicurezza durante l’assemblea di Lega e qualcuno già sussurra che De Laurentiis potrebbe essere deferito per comportamento incauto, avendo avvertito sintomi di malessere già prima di partire.

Giovedi De Laurentiis si era «beccato» anche la reprimenda del cardinale Sepe («l’ho incontrato e stava senza mascherina»)..Sepe ha fatto il tampone ed è stato rassicurato dall’esito negativo.

