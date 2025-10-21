Conte: “6 gol? Sicuramente c’è delusione, ma quando capitano queste situazioni non è un caso; ora dobbiamo essere bravi a invertire questa tendenza”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la sconfitta contro il PSV

“6 gol? Sicuramente c’è delusione, ma quando capitano queste situazioni non capitano per caso e noi dobbiamo essere bravi ad invertire quella tendenza che certe volte non mi ha fatto impazzire. L’anno scorso abbiamo vinto un campionato straordinario con tutti che sono andati oltre i limiti. C’era compattezza l’anno scorso, quest’anno abbiamo inserito tanti calciatori e 9 sono stati troppi, inserire nove teste dentro lo spogliatoio non è facile. Noi siamo stati obbligati e l’ho sempre detto che quest’anno era complessa, perchè ho l’esperienza per capire che determinate cose vanno assorbite”

Il livello è questo in Champions, c’è poco da dire e tanto da lavorare, ci vorrà tanta fatica e dobbiamo essere predisposti a fare tanta fatica. Non voglio trovare scuse, ma se dico che sarà un anno complesso è perchè vedo delle cose. Dobbiamo lavorare e trovare di nuovo l’alchimia dell’anno scorso. Serve tempo per la giusta connessione. Ho parlato di inserimento, abbiamo fatto mercato per obbligo, perchè l’anno scorso la rosa era corta e siamo stati bravi. Abbiamo messo dentro nove calciatori e serve pazienza. I vecchi che hanno fatto l’impresa l’anno scorso devono essere bravi, dobbiamo metterci tutti in gioco, ci dobbiamo prendere noi la responsabilità e io me le prendo. Quando dico che sarà un anno complesso, non l’ho detto perchè sono insoddisfatto, ma lo faccio per essere onesto.

Dobbiamo lavorare e ritrovare le energie fisiche e nervose che avevamo l’anno scorso. Tutti avete elogiato la scelta dei quattro centrocampisti, un bravo allenatore è quello che mette i migliori e gli fa trovare la giusta alchimia. E’ inevitabile che poi ci sia sempre qualcuno che dirà che non sta facendo giocare questo, non capisco tatticamente cosa dobbiamo cambiare. L’equilibrio che abbiamo adesso è il migliore e non penso sia giusto sacrificare uno dei centrocampisti. Non ero il solito in panchina? Io gioia non l’ho mai trasmessa, è difficile farlo durante la partita, posso trasmettere rabbia. Nel primo tempo abbiamo fatto bene tutto sommato. Io cerco di aiutare sempre i ragazzi, poi magari sarà stata anche colpa mia perchè ero meno aggressivo, prossima volta porto la frusta”.

