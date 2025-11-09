Conte a DAZN: “C’è qualcosa che non va per il verso giusto”

Conte dopo la sconfitta a Dazn

Conte: “Il Bologna più energia, più voglia, loro avvelenati, noi abbiamo fatto il compitino fino che non ci siamo sciolti. È la quinta sconfitta stagionale, questo ci deve far riflettere. Ohjlund non mi è dispiaciuto, forse il miglore in campo. Occorre supportarlo di più, però si è mancati. Sono preoccupato: c’è qualcosa che non va per il verso giusto. Spesso si pensa che dall’oggi al domani si diventa cigno: quest’anno dobbiamo chiederci se stiamo continuando a lavorare nel verso giusto oppure no. Mi dispiace che non riesco a trasmettere ai miei ragazzi la giusta energia”.

Comments

comments