Conte a Dazn: “Pareggio che ci rammarica e che ci fa male”

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Sassuolo per 3 a 3 e ha commentato la partita dei suoi uomini.

Di seguito le sue parole, riportate dal portale di Gianluca Di Marzio:

“Un pareggio che ci fa rammaricare e che ci deve far male. Abbiamo avuto anche oggi diverse occasioni per chiudere definitivamente la partita ma non l’abbiamo fatto. Eravamo riusciti a recuperare e a fare gol a 4′ dalla fine poi abbiamo concesso il pareggio. Dispiace. Nel calcio devi fare gol e nella fase difensiva non devi concedere. Sui gol ci sono tanti piccoli errori individuali.

Dopo la partita difficilmente parlo. C’è delusione da parte di tutti, lo sforzo è stato enorme contendo anche le numerose defezioni che avevamo a centrocampo. Ma nonostante questo potevamo portarla a casa. Abbiamo creato tanto ma concretizzato poco. E dietro dobbiamo fare più attenzione.

I dettagli fanno sempre la differenza e lo ripeto all’infinito in settimana durante gli allenamenti e durante le partite. L’unica cosa che posso fare è continuare a lavorare per cercare di far crescere questo gruppo e alzare il livello. Il Sassuolo è stata una squadra ostica da affrontare, oggi sono stati bravi a capitalizzare le azioni come non erano riusciti a fare contro l’Atalanta.

Noi, nonostante la difficoltà iniziale di formazione a centrocampo, abbiamo tenuto e creato tanto comunque. Non ricordo parate particolari di Handanovic ma abbiamo preso 3 gol. Se buttiamo questi punti ci dobbiamo guardare e dobbiamo cercare di capire perché abbiamo perso punti in maniera sciocca.

Dove possiamo arrivare? Non lo so, mi piacerebbe saperlo. Io voglio che vinciamo le restanti 11 partite. La mentalità che voglio trasferire è questa, provando ad ottenere sempre il massimo con tutte le forze e senza avere rimpianti. Stasera invece qualche rimpianto c’è.“

