Conte a Sky:”Contro Eintracht voglio fare un gol più di loro”

Giornata di vigilia in Champions.

A Sky Conte ha parlato così:

È il momento per lo scatto decisivo anche in Champions?

“A me come detto basta vincere con un gol di vantaggio, che sia 1-0 o 4-3. Noi sappiamo di affrontare una squadra che ha dato 5 gol al Galatasaray, ci dovremo giocare le nostre carte. La Champions è un mondo a parte, il Qarabag ha 6 punti… Diventa difficile trovare squadre meno attrezzate o cuscinetto, non scordiamoci che sono squadre che partecipano a campionati dove non c’è un grande impegno come in Italia, Spagna, Germania o Inghilterra. C’è più pressione, ci sono più infortuni, c’è meno possibilità di gestire le rotazioni. Per noi è una partita importante, ma sono sereno perché so di avere una squadra forte a livello mentale e sabato me ne hanno dato prova”.

Che partita si aspetta?

“Mi immagino di fare un gol in più rispetto a loro…”.