Conte: “Anno sabbatico non voluto”

L’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io lo Sport su Radio Rai.

“L’Italia ha dimostrato continuità e grandi meriti nel voler fare e vincere la partita. Si pone come una delle candidate ad arrivare fino in fondo. La cosa che mi sta piacendo di più è che trasmette sicurezza, c’è grande equilibrio tra fase offensiva e difensiva, questa è la cosa più importante quando si vuole ambire a risultati importanti. Bisogna aspettare partite più impegnative.

Sarà un anno in cui cercherò di studiare, vedrò calcio e cercherò di sfruttare nel migliore dei modi questa situazione non voluta. Sfrutterò il periodo per stare di più con la famiglia e guardare calcio che è sempre in evoluzione”.

Comments

comments