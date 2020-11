Conte: “Campania in area gialla. Le nuove misure entreranno in vigore il 6 novembre”

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha parlato in conferenza stampa del nuovo DPCM. Le sue parole.

“Oggi a differenza della prima ondata disponiamo di un piano della cura molto articolato che si basa su 21 parametri. È la bussola che ci dice dove e come intervenire: più elevate sono la circolazione del virus e il rischio di tenuta, più restrittive saranno le misure che andremo a introdurre. Se lo facessimo in maniera totale su tutto il territorio, produrremmo un doppio effetto negativo: mancanza di misure efficaci per chi ha più rischio; misure irragionevolmente restrittive per chi subisce una situazione meno grave. Abbiamo diviso l’Italia in tre aree: gialla, arancione, rossa. Le misure entreranno in vigore da venerdì 6 novembre“.

Come restrizioni, in Campania, quelle più leggere: coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, scuola a distanza per le superiori, centri commerciali chiusi nei weekend, mezzi di trasporto pieni solo fino al 50% e chiusura di musei e ovviamente cinema e teatri.

Comments

comments