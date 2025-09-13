Conte: “De Bruyne è un genio. In Champions da allievi a studiare i maestri”

Dopo la vittoria a Firenze Conte ha commentato il match ai microfoni di DAZN:

Quello che vogliamo fare è continuare a crescere e alzare l’asticella.

Siamo all’inizio, abbiamo introdotto tanti calciatori perché avevamo la necessità di riempire la rosa.

La base dell’anno scorso deve continuare ad avere ancora quella mentalità e chi arriva deve adeguarsi.

Abbiamo bisogno dei ragazzi nuovi che saranno il futuro del Napoli ma ci servono anche per il presente.

Le prestazioni di chi giocava per la prima volta sono state buone.

Abbiamo cercato di trovare una soluzione, un allenatore bravo deve far convivere i giocatori.

Lo scorso anno i centrocampisti sono stati importanti per lo scudetto.

L’arrivo di Kevin poteva far sì che uno dei tre stesse fuori, ma il ruolo che gli stiamo ritagliando credo sia perfetto per lui.

Cerchiamo di dare meno punti di riferimento agli avversari, anche l’anno scorso andavamo molto alti in pressione: devi essere preparato a fare questo tipo di situazioni che ti espongono anche a dei rischi, per questo li martello a livello tattico”.

Hojlund

“Giovane e promettente”

De Bruyne

“Kevin è un po’ il genio, stiamo cercando di ritagliargli un ruolo nuovo che sia congeniale a quello che lui in questo momento ci può dare”.

Champions

“Andremo da buoni alunni a studiare dai maestri, sperando che un giorno l’alunno possa superare il maestro”.

Disattenzioni

Dobbiamo stare sul pezzo fino alla fine, se oggi devo trovare qualcosa che non mi è piaciuta è la parte finale. I ragazzi sanno le cose positive fatte e quelle da migliorare, se vogliamo continuare a dare fastidio”.

