Conte: “I numeri sono confortanti. Distanziamento e mascherine ancora fondamentali”

Il presidente del Consiglio Dei Ministri, Giuseppe Conte, ha parlato in conferenza stampa da Palazzo Chigi. Queste le sue parole.

Il presidente ha aperto il discorso parlando dell’apertura dei confini regionali:

“Da oggi potremo spostarci da Regione a Regione senza alcuna autocertificazione. I dati della curva epidemiologica ci dimostrano che le misure adottate stanno funzionando, così come le aperture progressive in base al monitoraggio. Un mese dopo la riapertura della filiera produttiva i numeri sono incoraggianti: gli ultimi monitoraggi non segnalano infatti situazioni critiche e il trend dei nuovi casi diagnosticati è in calo in tutte le Regioni, dalla Lombardia alla Sicilia. La strada intrapresa in queste settimane è stata ed è quella giusta”.

“Ci meritiamo il sorriso e l’allegria dopo settimane di sacrifici, ma è bene ricordarsi sempre che se siamo tra i primi paesi a poter riaprire tutto in sicurezza è perché abbiamo accettato tutti insieme di correre dei sacrifici e di modificare le nostre radicate abitudini di vita.

Le uniche misure efficaci sono il distanziamento fisico e l’utilizzo ove necessario delle mascherine di protezione. Abbandonare queste misure perché si ritiene che il virus sia scomparso sarebbe una grave leggerezza. Si tratta di una convinzione smentita da tutti perché i contagi, seppur in calo, continuano ad essere registrati quotidianamente”.

Comments

comments