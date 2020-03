Conte, il Premier: “Chiusura per le attività commerciali tranne per supermercati e farmacie”

Il Premier Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa poco fa, per dare gli ultimi aggiornamenti riguardo la situazione di emergenza.

Di seguito le sue parole:

“Un grazie va a chi sta rispettando le misure per contrastare il virus. So che state cambiando le abitudini di vita e so che non è facile; sappiate che queste rinunce stanno offrendo un grande contributo al paese. L’Italia sta dando prova di essere una grande nazione responsabile.

Ci apprezzano perché stiamo dando prova di grande responsabilità; domani ci prenderanno come esempio positivo che grazie al suo senso di unità è capace di vincere questa pandemia. Siamo i primi ad esser stati colpiti in Europa dal virus ma anche i primi a rispondere duramente a questo.

Sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale ma anche le imprese. Abbiamo tenuto conto di tutti gli interessi; questo è il momento di compiere un passo in più.

Si dispone anche la chiusura di tutte le attività commerciali e di vendita al dettaglio ad eccezione di negozi alimentari di prima necessità, di farmacie e parafarmacie. Attenzione: Non ci sarà il bisogno di fare le corse ai supermercati.

Chiudiamo negozi, ristoranti, bar ma con possibilità di fare servizi a domicilio. Per le attività produttive e professionali va attuata la modalità del lavoro agile, vanno agevolate le ferie.

Gli effetti di questi sforzi si potranno vedere solo tra un paio di settimane, e non dopo pochi giorni. Questo è molto importante. Se i numeri continueranno a crescere non dobbiamo fare una corsa cieca verso il baratro ma dovremo essere responsabili, lucidi, misurati e rigorosi.“

