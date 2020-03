Conte, il Premier: “Inevitabile prolungare il blocco totale”

Tra le pagine del Corriere della Sera in edicola oggi è possibile leggere un’intervista al Premier Giuseppe Conte, che parla dei prossimi step per gestire l’emergenza.

Di seguito le parti salienti dell’intervista al Premier Conte:

“Si è evitato che tutto il sistema collassasse, le misure restrittive stanno funzionando. Dopo il picco e con il contagio in calo, si spera fra qualche giorno, non si potrà tornare subito alla vita di prima. Questo rende chiaro che i provvedimenti che abbiamo preso, quelli della chiusura di molte attività e della scuola, saranno prorogati dopo la scadenza.

Bisogna agire con consapevolezza, i provvedimenti e le sanzioni penali per chi trasgredisce le restrizioni saranno applicate in modo severo. Sono d’accordo con i sindaci che hanno chiuso ville e parchi; una cosa è l’attività sportiva, un’altra è trasformare i luoghi pubblici in punti di assembramento.

Se i divieti non saranno rispettati, dovremo agire. In arrivo c’è anche il decreto sulla leva di politica economica interna, ci stiamo lavorando giorno e notte e sarà un’opera di sblocco degli investimenti pubblici mai vista prima. Sarà la migliore reazione che si potrà dare ai mercati.

Non faremo approfittare a nessuno di questo momento di debolezza del nostro Paese.”

Per l’intervista completa, si rimanda al Corriere della Sera in edicola oggi.

Comments

comments