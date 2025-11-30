Conte in conferenza: “Bravi i giocatori che stanno dimostrando grande senso di responsabilità”

Conte: “Siamo venuti senza timori contro una squadra prima e in un ambiente molto caldo”

Come si spiega il cambiamento anche dal punto di vista fisico? “La spiegazione è semplice, tutti quanti ci siamo resi conto della difficoltà del momento a livello di indisponibilità di calciatori. La situazione è troppo evidente e purtroppo è andata sempre peggiorando. Domani Giilmour si opera e considerando le assenze di Anguissa e De Bruyne ci ha svuotato tutto il centrocampo. Bravi i giocatori che stanno dimostrando grande senso di responsabilità. Oggi avevo chiesto di venire su un un campo difficile contro una squadra in fiducia e guardarli negli occhi giocandoci la partita. Dimostrando che eravamo qui per vendere cara la pelle, i ragazzi mi hanno reso molto orgoglioso. Non era facile all’Olimpico e contro questa Roma che era in striscia positiva e che stava facendo molto bene”.

I duelli uomo contro uomo vinti hanno fatto la differenza? “La differenza l’ha fatto l’atteggiamento con il quale ti sei venuto a giocare la partita. Siamo venuti senza timori contro una squadra prima e in un ambiente molto caldo, nonostante le difficoltà del momento a livello di indisponibilità di giocatori. Abbiamo dato una bella dimostrazione. Il mio augurio è quello che da qui in avanti che la sfortuna guardi da un’altra parte. Perché in alcuni ruoli siamo davvero contati”.

Come sta Neres? Che dimensione mentale assume questa vittoria? “Neres non ha niente di particolare, è arrivato stremato al minuto quando ha chiesto il cambio. Penso che queste tre partite siano state importanti, non dimentichiamo la vittoria contro un’ottima squadra come l’Atalanta e una rivelazione contro il Qarabag. Questa vittoria ci voleva e ci dà entusiasmo. Ci fa credere nel lavoro, nell’idea del gioco e di correre davanti. Questo è molto importante, ma rimanianmo sempre con i piedi per terra. Dobbiamo tenere botta e cercare di restare lì, perché sappiamo che tra un paio di mesi qualcuno rientrerà e ci potrà dare una mano”.

Comments

comments