Conte liquida con nove parole la vicenda Lautaro.

In conferenza post partita Conte ritornando sul vivacissimo confronto avuto in campo con Lautaro non fa troppi giri di parole:

“Lautaro è un grande campione umanamente in due anni c’è poco tempo per conoscere una persona”

