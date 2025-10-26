Conte liquida con nove parole la vicenda Lautaro.

In conferenza post partita Conte ritornando sul vivacissimo confronto avuto in campo con Lautaro non fa troppi giri di parole:
“Lautaro è un grande campione umanamente in due anni c’è poco tempo per conoscere una persona”
La Fiorentina la riprende all’ultimo istante
Napoli: Il punto sugli infortunati
Serie A: Sassuolo-Roma 0-1. Giallorossi in testa con il Napoli. Pari tra Verona e Cagliari
Jannik Sinner batte Zverev e vince l’Atp 500 di Vienna
Serie A: il Toro vince in rimonta
Le pagelle di Napoli-Inter: Epici
Neres:”Cambi di ruolo? Importante giocare”.
Il Napoli si è allenato stamane in vista di Lecce-Napoli. Si teme per De Bruyne una ripresa lunga
Cremonese Atalanta finisce in pari
Kevin De Bruyne: segna e si infortuna al 34′