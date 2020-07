A margine del test di sollevamento delle paratoie del Mose a Venezia, il premier Giuseppe Conte ha parlato così sul prolungamento dello stato d’emergenza.

“Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio. Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione”.

Comments

comments