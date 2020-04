Conte: “Maggiori spostamenti dal 4 maggio ma con tutte le garanzie del caso”

Il Premier Conte ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, dove parla della ripresa delle attività dopo il termine del lockdown.

Nella suddetta intervista il Premier Conte illustra quali sono i criteri per la riapertura, passando dalle scuole alle aziende. In più sottolinea ancora una volta il fatto che la riapertura non vuol dire via libera per tutti ma ci si dovrà attenere a tutte le regole di prevenzione e contenimento.

Di seguito le parti salienti dell’intervista:

“Si sta lavorando per far riprendere l’attività a buona parte delle aziende, il lockdown non si può protrarre oltre dato che si rischiano danni ancora più grandi al tessuto socio-economico del paese. Questo nuovo piano sarà annunciato, al più tardi, all’inizio della prossima settimana.

La condizione per ripartire sarà il rigoroso ripsetto dei protocolli di sicurezza, per i luoghi di lavoro, per le costruzioni e per le aziende di trasporto. Se tutto questo sarà rispettato, già dalla prossima settimana potranno riaprire passando per il vaglio dei prefetti e con autocertificazioni, attività che imprenditoriali che si considerano strategiche.

Tra queste vi sono lavorazioni per l’edilizia carceraria, scolastica e per contrastare il dissesto idrogeologico, come pure attività produttive industriali prevalentemente votate all’export.”

Il Premier Conte ed il tema scuola

“Si sta pensando di far riaprire la scuola a settembre, anche se il comitato tecnico-scientifico ha prefigurato rischi elevati di contagio. Qui è in gioco la salute dei nostri figli, senza che sia trascurato il corpo insegnanti che ha la media età più alta d’Europa.

La didattica a distanza sta funzionando, mediamente, bene. La ministra Azzolina, inoltre, sta lavorando per consentire che gli esami di Stato siano svolti in conferenza personale con tutte le misure di sicurezza del caso.

Inoltre, nel decreto, ci saranno misure di sostegno specifiche per i genitori con figli a casa. Non si può ancora ripristinare la piena libertà di movimento ma si sta studiando un allentamento delle attuali restrizioni. Si farà in modo di garantire maggiori spostamenti con tutte le prevenzioni di contenimento e prevenzione del contagio.”

Comments

comments