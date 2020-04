Conte: “Misure dure ovunque. Vogliamo evitare contagi di ritorno”

Il Premier Giuseppe Conte ha così parlato in un’intervista al quotidiano olandese “De Telegraaf”. Le sue parole, riportate dal Corriere.

“Siccome siamo al fronte, se uno stato membro non dovesse adottare misure severe e rigorose, il nemico invisibile dilagherebbe e sarebbe gravissimo danno per tutti. E nessuno Stato membro deve rimanere esposto al rischio di un contagio di ritorno. L’Italia in questo momento sta pagando un prezzo economico molto alto, ma lo sta facendo per uscire quanto prima da questo stato di emergenza.

Immaginate cosa significherebbe per l’Italia, dopo aver pagato un prezzo così alto dal punto di vista economico e sociale, subire un contagio di ritorno, perché altri stati membri non hanno adottato misure altrettanto severe e rigorose. L’Italia pagherebbe un doppio prezzo” le sue parole riportate dal sito del Corriere.

