Conte: “Misure per evitare un Lockdown, aiuti economici per le categorie più colpite”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra in diretta Nazionale le nuove misure restrittive contenute nel nuovo DPCM.

“La diffusione del contagio e lo stress sanitario che ne consegue hanno raggiunto livelli preoccupanti. L’indice di contagio ha raggiunto la cifra dell’1,5 e l’elevato aumento dei contagi rende anche più difficile il tracciamento. Il Governo ha deciso di gestire la Pandemia per evitare anche un secondo Lockdown generalizzato che questo Paese non può più permettersi. Abbiamo deciso di tutelare la salute e l’economia del Paese prendendo nuove decisioni più restrittive. Le nuove misure andranno in vigore da mezzanotte.

Il mondo della Cultura è in forte sofferenza e la chiusura di cinema e teatri è stata una decisione difficile da prendere tra le altre.

Rivolgiamo una forte raccomandazione a tutti: bisogna muoversi solo per motivi di lavoro, di salute e di necessità. Raccomandiamo i cittadini anche a non ricevere altre persone in casa.

Questa Pandemia sta creando fasce tra la popolazione perché molti settori sono più colpite di altri e mi rendo contro dei sacrifici che stiamo chiedendo ai commercianti colpiti da queste misure. A nome dell’intero Governo sono già pronti gli indennizzi per tutti coloro che verranno penalizzati da queste nuove misure. I contributi saranno a fondo perduti. I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati su bonifico bancario dell’Agenzia delle Entrate. Verrà cancellata la seconda rata IMU, confermata la Cassa integrazione.

Chi sarà costretto a sospendere le proprie attività potrà superare questo periodo usufruendo di aiuti economici. Se rispettiamo queste regole potremmo vivere più serenamente il periodo natalizio e magari anche con l’arrivo dei primi vaccini, come stabilito da accordi.”

Comments

comments