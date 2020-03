Conte: “Multe fino a 3000 euro. Misure restrittive fino al 31 luglio? Falso”

Il presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti in conferenza stampa.

“Con il nuovo decreto-legge andiamo a riordinare la disciplina degli scorsi decreti. Abbiamo rafforzato la collaborazione tra Governo e Parlamento, affinché quest’ultimo possa conoscere al meglio come il Governo sta operando al fine di contendere la diffusione del virus. Nostro obiettivo è ordinare anche i rapporti tra Stato e Regioni, affinché quest’ultime possano adottare provvedimenti e misure più severe rispetto a quelle generalmente previste a livello nazionale, purché siano omogenee a quanto stabilito dal Governo”

“Abbiamo introdotto una sanzione che va da 400 a 3000 euro che si sostituisce all’ammenda originariamente prevista dagli altri decreti”

“Si è creato un po’ di dibattito sul fatto che l’emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio: non è niente di vero, abbiamo deliberato lo stato di emergenza il 31 gennaio per uno spazio massimo di sei mesi. Questo non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino a quella data”.

