Conte nel post match parla a DAZN del suo Napoli capolista: “Contento per Frank, lui lo sa, può ancora migliorare nella conclusione”

Antonio Conte commenta Lecce-Napoli dopo la vittoria al Via del Mare per 1-0

Le sue parole: “Partite mai semplici, spese tante energie contro l’Inter. Sempre difficile qui a Lecce, potevamo gestirla meglio, la testa viene prima di tutto, poi il cuore e le gambe. Partita buona nel primo tempo, nel secondo la gara è stata giocata, il rigore poteva cambiare tutto, il nostro portiere è stato bravo. Noi abbiamo tanti infortunati, non se ne parla. De Bruyne, Meret, Lukaku, Lobotka… abbiamo preso un portiere di valore per questo. Calma testa attributi: la calma a volte non va bene; contento per Frank, lui lo sa, se ha la spina attaccata ha tantissime qualità e può migliorare nella conclusione. Mi piace lavorare con i centrocampisti di inserimento, come ero io…Lang?? Ha avuto due colpi sullo stesso punto, è stato sforrtunato, contento per la sua prima gara da titolare. Oggi ha fatto una ottima partita Elmas, idem Gilmour che non stava al top dall’inizio, Continuiamo così”.

