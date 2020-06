Conte: “Nelle due partite meritavamo di giocare la finale, Ospina migliore in campo”

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia ai microfoni della Rai ha così commentato il pareggio con il Napoli costata ai nerazzurri l’eliminazione dalla competizione.

“Penso che nelle due partite no meritavamo molto di più. Questa sera a livello di prestazione non ho nulla da rimproverare ai ragazzi.

Abbiamo creato tanto ma forse potevamo essere più cattivi sotto porta anche se Ospina ha fatto delle parate strepitose che ha salvato il risultato.

Peccato per il gol subìto arrivato da una leggerezza che potevamo evitare.

Contro una signora come il Napoli abbiamo creato tantissimo e dominato la gara in lungo e in largo.

Io vedo il bicchiere mezzo pieno e le statistiche dicono che noi abbiamo creato tanto e che Ospina anche secondo me è stato il migliore in campo.

Abbiamo fatto quello che abbiamo provato in allenamento. Sono soddisfatto della prestazione. No dimentichiamo che il Napoli ha giocato una partita chiusa per difendere e ripartire. Noi malgrado l’atteggiamento molto difensivo del Napoli abbiamo creato tantissimo.

Mi dispiace per i ragazzi perché avrebbero meritato di giocare la finale per quanto visto nelle due partite.

Non era semplice con l’atteggiamento avuto dal Napoli nelle due partite.

Il gol subìto? Perse le posizioni durante lo svolgimento dell’azione, ma all’inizio le posizioni dei difensori erano corrette. Purtroppo paghiamo una leggerezza e dobbiamo fare tesoro e capire che sono i dettagli che decidono certe partite.

Penso che l’Inter oggi abbia fatto una grande partita in entrambe le fasi contro una grande squadra come il Napoli che ha una rosa importante e che negli ultimi anni ha lottato per lo scudetto con la Juventus.

Mi dispiace per la mancata finale perché l’avremmo meritata nelle due partite.

Eriksen ha giocato bene, è stato determinante e se Ospina non avesse fatto il salvataggio avrebbe fatto un altro gol. E’ una nota positiva”.

