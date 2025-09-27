Napoli

Conte non lo sapeva. A Milano niente tifo organizzato napoletano ma il Meazza sarà una bolgia.

Pubblicato il

Conte non lo sapeva e lo scopre con rammarico in sala stampa ma il divieto di trasferito priverà il Napoli del tifo organizzato

Sponda Milan invece tutto rientrato con i gruppi organizzati che hanno comunicato attraverso i social che torneranno a tifare anche in casa.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top