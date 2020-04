Conte: “Nuovo decreto dà liquidità per 400 miliardi alle imprese”

In diretta da Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al nuovo decreto legge.

“Vi annuncio che con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, piccole, medie e grandi che siano. Si tratta di 200 miliardi per il mercato interno e altri 200 per rafforzare l’export. Non ricordo un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica. Lo faremo tramite i normali canali di prestito con lo Stato che si farà garante per le imprese che richiederanno questi finanziamenti. Abbiamo inoltre esteso la golden power per proteggere gli asset strategici dagli interessi stranieri o da eventuali scalate avverse non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, cybersicurezza. Abbiamo inoltre deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio.

Stiamo lavorando per un decreto, un intervento molto più corposo che avrà un approccio più articolato e sistemico per tutte le categorie in difficoltà. Stiamo lavorando in questa direzione e il decreto di Aprile offrirà protezione sociale, per le famiglie e per tutte le persone più vulnerabili. Stiamo lavorando per provvedimenti di più ampia prospettiva.

Non ci illudiamo che possa cambiare tutto per Pasqua ma ci auguriamo che la Curva Epidemica inizi ad essere discendente in modo per farci pensare a come ripartire e a reagire.

Non sappiamo cosa accadrà dopo il 13 Aprile. Siamo in costante contatto con il Comitato Tecnico Scientifico e valuteremo, in base alla Curva Epidemiologica, le misure da adottare. Noi più di tutti ci auguriamo di allentare quanto prima le restrizioni che sono ancora in atto.”

