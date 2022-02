Conte: “Paratici prese Kulusevsi alla Juventus per danneggiarmi. Ci provò anche con Lukaku…”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha rivelato, scherzando, di essere arrivato ai ferri corti con Fabio Paratici – suo grande amico, oltre che collega e attuale direttore generale degli Spurs.

“Dejan non mi ha sorpreso – ha ammesso Conte in un’intervista a Standard Sport – Lo avevo già chiesto quando io ero all’Inter e lui alla Juve. Ne avevo parlato anche a Paratici ma lui mi ha voluto tagliare fuori dall’affare: lo ha preso non per rafforzare la Juventus ma solo per danneggiare me!”. Conte e Paratici sono tornati a lavorare insieme al Tottenham dopo gli anni in bianconero ma i due si conoscono da tempo. “Fabio ci ha provato anche con Lukaku perchè sapeva benissimo che mi piaceva e lo volevo nella mia squadra – ha aggiunto – In quel momento forse la Juventus era più forte di noi sul mercato”.

