Conte: “Per l’Inter si guarda spesso il bicchiere mezzo vuoto”

Antonio Conte è intervenuto nel post-partita della sfida tra la sua Inter ed il Brescia, finita con la larga vittoria per i nerazzurri con il risultato di 6 a 0.

Di seguito le sue parole, riportate dal portale di Gianluca Di Marzio:

“Si c’è soddisfazione perché siamo stati bravi a vincere. Mi è piaciuto l’atteggiamento. La squadra non si è mai fermata, abbiamo sempre corso in avanti. Siamo soddisfatti. Le indicazioni positive sono tante.

Per l’Inter si vuole guardare il bicchiere mezzo vuoto spesso e volentieri. Che vadano su di me determinati attacchi e non sui giocatori o il club. Dobbiamo crescere dal punto di vista mentale. Da un punto di vista dell’impegno non si può rimproverare nulla a Lautaro Martinez, meritava di segnare.

Io sono sereno perché so di avere dei ragazzi a posto, che vogliono bene all’Inter. Sanchez? L’abbiamo preso per essere il terzo attaccante. Ancora non è il Sanchez che ho apprezzato in Inghilterra ma è sulla buona strada.“

Comments

comments