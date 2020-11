Conte: “Più fiero di essere arrivato davanti al Napoli che a -1 dalla Juve”

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha rilasciato un’intervista che è possible leggere sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“I tifosi hanno il diritto di sognare, ma dobbiamo essere consapevoli che quella scorsa è stata una stagione anomala in cui abbiamo fatto qualcosa di incredibile anche grazie a defaillance altrui.

Siamo finiti a -1 anche perché la Juve, dopo aver vinto il titolo, nelle ultime partite ha un po’ mollato.

Io paradossalmente sono più fiero di essere arrivato così davanti al Napoli, che partiva per vincere lo scudetto.

Della Juve non ricordo solo il -1 finale, ma anche la partita che hanno giocato e vinto contro di noi pre lockdown.

In cui loro hanno mostrato di avere ancora intatta cattiveria e fame di successo. Noi stiamo lavorando per non essere da meno”.

