Conte prende tempo sul calcio: fiducia a Spadafora, ma non risponde

Il Premier Giuseppe Conte ha presentato all’Italia il decreto “Ripresa” dopo il Coronavirus. Nessuna risposta però sul calcio.

Nessuna risposta specifica alla domanda sulla ripresa della Serie A a domanda specifica. Il premier tergiversa prende tempo da il suo appoggio a Spadafora e afferma che non può indicare una data perché non ci sono ancora le condizioni.

Ecco le dichiarazioni del Premier:

“Il tema del campionato di calcio riceve tante sollecitazioni. Il ministro Spadafora sta seguendo con molta attenzione, bisogna aspettare le condizioni per riprendere nella massima sicurezza e attendere che ci sia qualche garanzia in più che, al momento, non c’è”.

