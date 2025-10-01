Conte prima del match: “Schiero la formazione che ci dà maggiori garanzie”

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Napoli-Sporting Lisbona. A seguire anche le dichiarazioni di Sam Beukema

“Se ho scelto questa formazione si vede che era la migliore, anche perché l’abbiamo preparata in una giornata. Per cambiare situazioni non c’era materialmente neanche il tempo. Per me questa è quella che ci dà maggiori garanzie. Abbiamo recuperato anche e comunque stiamo rischiando Spinazzola in campo e portarci Olivera in panchina. Dovremo lavorare di squadra per far fronte a questa grande emergenza che c’è in difesa. Scelta di Milinkovic-Savic? Non spiego il perché se no significa dare vantaggi agli avversari nella scelta”.

Anche Sam Beukema è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

Preservato a San Siro, pronto per stasera? “Sì, sto bene. Sono carico ovviamente per una bella partita, speriamo, qua al Maradona in Champions. Peccato che non ho giocato a Milano, ma avevo già parlato con il mister prima di questa partita. Era la sua scelta e io lo rispetto ovviamente.

Subiti troppi gol nelle ultime gare. “Si hai ragione, ma ora abbiamo pochi difensori centrali, soprattutto in Champions League, solo due. Ma stiamo lavorando molto bene durante la settimana, stiamo preparando il meglio possibile e ora siamo pronti per questa sfida. Sarà una bella partita contro un avversario forte”.

Quanta voglia avete di conquistare questi primi punti? “Ovviamente c’è tanta voglia. Noi siamo pronti, siamo carichi e per me sarà la prima volta in Champions qua a Maradona. Quindi sì, tante emozioni, sarà una bella partita”.

