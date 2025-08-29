Conte: “Sarà un campionato, molto equilibrato. Noi daremo tutto e alla fine si tireranno le somme”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A

“Io il primo a poter vincere due Scudetti di fila al Napoli? Già il fatto che potrebbe essere il primo significa che in passato non c’è mai stato nessuno e questo già fa capire la difficoltà. E’ una cosa molto molto difficile e vedremo cosa accadrà quest’anno. Stiamo belli calmi, voliamo basso e facciamo parlare gli altri. Noi dobbiamo fare i fatti”.

Su De Bruyne: “E’ un calciatore arrivato in Italia dopo 9-10 anni di Premier League. Arriva in un momento di grandissima maturità, da ogni punto di vista. Ci auguriamo che possa aiutare la squadra dell’anno scorso a migliorare sotto tanti punti di vista. Dovremo essere bravi anche noi a metterlo nelle condizioni di integrarsi e di stare bene. Ha capito subito la differenza tra il Napoli e il Manchester City, è stato molto umile e intelligente e si è calato alla perfezione”.

Su Lucca vice-Lukaku: “Se Lucca è stato preso è perchè speriamo possa aiutare e crescere. L’abbiamo preso per farlo crescere dietro a Lukaku. Vedremo quanto tempo ci vorrà e lui quanto sarà capace a darci”.

Sul campionato: “Sarà un campionato secondo me molto equilibrato. Vedo il ritorno delle tre grandi, che poi l’Inter non sarebbe un ritorno perché ormai è lì a continuare a fare sempre delle stagioni importanti come l’anno scorso. Penso che ci sarà il ritorno delle altre due big, non dimentichiamo che sono rose attrezzate in maniera importante per fare bene. Noi dobbiamo fare del nostro meglio, poi alla fine si tireranno le somme”.

Cosa si aspetta dalla sua squadra? “Mi aspetto che continuiamo a lavorare bene, con la stessa intensità, la stessa voglia, la stessa determinazione dell’anno scorso. La maglia sudata deve essere al primo posto, poi il risultato sarà una conseguenza importante per confermarci tra le migliori e dare soddisfazione e orgoglio ai nostri tifosi”.

Sull’ambiente: “Qui si sente molto il calcio, c’è passione, c’è grande partecipazione. Il risultato sposta gli umori della gente di Napoli, dei nostri tifosi. Dobbiamo essere bravi a conviverci, nel momento positivo e nel momento negativo. Alle volte ci sono degli eccessi, come succede da tante parti in cui la passione è tanta. Non dobbiamo avere mai niente da recriminare, finita la partita, questo è importante perché il tifoso lo sente, lo percepisce. Noi dobbiamo dare tutto”.

