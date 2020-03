Conte su Juve-Inter: “Per noi è importante alzare l’asticella”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, non ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus per l’emergenza. Nonostante ciò, ha parlato a Inter TV.

Il tecnico dell’Inter ha sottolineato l’importanza del match di domani sera; di seguito le sue parole, riportate da Sky:

“Arriviamo alla partita nella giusta maniera nonostante le difficoltà, perché non è semplice non giocare. C’è sempre la voglia di arrivare a giocarci questo tipo di partite con un preciso significato in classifica.

A questa partita ci arriviamo con grande determinazione e con l’intelligenza di esserci adeguati a questi cambiamenti. Per noi è importante alzare l’asticella.”

Poi parla dell’assenza della tifoseria e del momento che sta vivendo l’Italia:

“In questo momento veramente molto delicato però si deve fare grande attenzione perché la salute di tutti i cittadini viene prima di tutto. Questa è una situazione delicata, tutti abbiamo famiglie ed è inevitabile che quello che sta accadendo non possa lasciarci indifferenti.“

Comments

comments