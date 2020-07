Conte-Suning, clima teso in casa Inter: ipotesi rescissione consensuale

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, potrebbe avere problemi con la proprietà nerazzurra. Ecco quanto riportato dal Corriere della Sera.

Clima di tensione in casa Inter. Il Corriere della Sera racconta che Zhang non ha alcuna intenzione di esonerare Conte, ma non è da escludere un passo indietro del tecnico qualora le visioni con la proprietà non dovessero più coincidere. Non è la prima volta che Conte esterna con toni poco diplomatici il suo pensiero – si legge – ed in casa Suning non l’hanno presa bene: “Il supporto all’allenatore rimane, la visione sul futuro diverge. La possibilità di un addio consensuale è oggi ipotizzabile”. Si parla di rosa da rifondare, di accordi da trovare. Nessuno vorrebbe una separazione traumatica, ma l’ombra di Max Allegri si allunga.

