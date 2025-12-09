Conte svela le condizioni di McTominay

Ai microfoni di Sky Sport Conte ha spiegato le condizioni di McTominay, alla vigilia della partita di Champions contro il Benfica

“È un momento dove i giocatori stanno dimostrando grande senso di responsabilità e se c’è un piccolo problema bisogna superarlo. I ragazzi hanno dato piena disponibilità, quelli dell’ultima partita ci sono tutti”

Comments

comments