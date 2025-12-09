Champions League

Conte svela le condizioni di McTominay

Ai microfoni di Sky Sport Conte ha spiegato le condizioni di McTominay, alla vigilia della partita di Champions contro il Benfica 

È un momento dove i giocatori stanno dimostrando grande senso di responsabilità e se c’è un piccolo problema bisogna superarlo. I ragazzi hanno dato piena disponibilità, quelli dell’ultima partita ci sono tutti”

