Conte torna ad allenare il Napoli.

Antonio Conte è arrivato a Castelvolturno, ha ritrovato parte dei suoi dopo otto giorni.
E ora?
Ora si torna lavorare anzi, come si dice a Napoli a faticare.
Man mano torneranno tutti chi più allegro, chi più triste ma il sentimento personale non conta.
Conta lo spirito di gruppo
e la voglia o no di cacciare la testa fuori dal sacco.
Coraggio, fermezza e obiettivi chiari ma anche riflessioni sincere sui motivi che stanno dietro i tanti infortuni per liberare la testa dei calciatori dalla preoccupazione di farsi male.
Primi confronti con i presenti a seguire con gli altri, nessuno può aver dimenticato che da sei mesi i campioni dell’Italia sono loro.
Al rientro di tutti i nazionali potrebbe esserci anche una visita di De Laurentiis al centro tecnico