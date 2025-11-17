Napoli

Conte torna ad allenare il Napoli.

Pubblicato il

Antonio Conte è arrivato a Castelvolturno, ha ritrovato parte dei suoi dopo otto giorni.

E ora?

Ora si torna lavorare anzi, come si dice a Napoli a faticare.

Man mano torneranno tutti chi più allegro, chi più triste ma il sentimento personale non conta.

Conta lo spirito di gruppo

e la voglia o no di cacciare la testa fuori dal sacco.

Coraggio, fermezza e obiettivi chiari ma anche riflessioni sincere sui motivi che stanno dietro i tanti infortuni per liberare la testa dei calciatori dalla preoccupazione di farsi male.

Primi confronti con i presenti a seguire con gli altri, nessuno può aver dimenticato che da sei mesi i campioni dell’Italia sono loro.

Al rientro di tutti i nazionali potrebbe esserci anche una visita di De Laurentiis al centro tecnico

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top