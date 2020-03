Conte: “Zona Rossa estesa a tutta l’Italia, sospeso il Campionato di Serie A”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’emergenza Coronavirus.

“Vi comunico che abbiamo adottato una nuova decisione come Governo. Siamo consapevoli di quanto sia difficile cambiare le nostre abitudini e per questo abbiamo tutta la comprensione per il popolo italiano. Queste sono tutte abitudine che potranno essere adattate col tempo alle nuove esigenze ma purtroppo di tempo non c’è.

I numeri di persone in terapia intensiva, sub-intensiva e anche quelle decedute crescono. Dobbiamo cambiare adesso le nostre abitudini. E’ per questo che ho deciso di adottare, insieme con i membri del Governo, misure ancor più stringenti. Se la salute dei cittadini è messa a rischio noi dobbiamo scegliere questa via ed è per questo che firmerò un decreto che potrebbe avere il titolo ‘Io Resto a Casa’.

Non ci sarà più una zona 1 dell’Italia e una Zona 2 ma ci sarà un’intera Nazione in cui verranno vietati gli spostamenti se non per ragioni di lavoro o imprescindibili. Non potremmo più permetterci situazioni di aggregazione relativi in particolar modo alla Movida che possono aumentare il contagio.

Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, oggi è il momento della responsabilità nostra ma anche di tutti i cittadini.

Penso a tutti gli infermieri che stanno lavorando e stanno facendo di tutto, rischiando la propria salute per curare quella del prossimo. La cosa più giusta è quella di restare a casa.

Abbiamo dunque deciso di estendere le misure restrittive a tutto il Paese e non solo alle regioni del Nord.

Detto questo precisiamo che non c’è nessun motivo di proseguire i campionati di Calcio e penso in primis alla Serie A. Dunque tutte le attività sportive sono sospese.”

