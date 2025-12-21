Conte:”Il Bologna non potrà avere più fame del Napoli”.

Antonio Conte ha presentato la finale di Supercoppa in conferenza stampa

Si chiude il cerchio dopo la sconfitta di Bologna?

“Sicuramente Bologna-Napoli non è stata positiva per noi. Abbiamo perso 2-0 dove loro, non tanto nel secondo tempo, hanno meritato perché messo qualcosa in più rispetto a noi.

E’ cambiato rispetto a quella partita che alcuni infortuni ci hanno costretti a trovare nuove soluzioni. Sia nella vittoria sia nella sconfitta, bisogna sempre ripartire. Solo che quando c’è la vittoria riparti con più fiducia. Dalle sconfitte si deve analizzare cosa non sia andato.

Alcune cose le abbiamo analizzate in maniera serena e onesta, inanellando cinque risultati utili consecutivi, cadendo due volte ma con il Milan siamo ripartiti bene vincendo e arrivando alla finale di domani.

Quando giochi ogni tre giorni non è semplice soprattutto quando questi ragazzi sono sollecitati in maniera importante a giocare ogni tre giorni una partita”.

Ha recuperato le energie la squadra? Sta valutando anche l’ipotesi dei rigori?

“La vittoria e le cose positive che ti porta ti portano energia, fiducia ed entusiasmo.

Ci giochiamo un trofeo e penso che questo sia una spinta molto importante per chi giochi questa finale. A livello di energia abbiamo recuperato a livello di rosa. Come dico sempre ai ragazzi, ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto. E così sarà sempre anche in futuro, quando si smetterà di fare il calciatore, si ricorderà non solo le squadre ma dove si è vinto”.

C’è il rischio che il Bologna abbia più fame del Napoli?

“Se dovesse accadere, sarebbe un limite nostro. Il Bologna può essere superiore in campo ma non a livello di cattiveria. Quella la dovremmo almeno pareggiare”.

Quasi tutte le tue squadre hanno poche sconfitte. State rientrando dopo un momento di difficoltà. Dal punto di vista umano e sportivo, essere usciti da una difficoltà brutta, cosa dà in più come gruppo?

“Noi non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo. Noi arriviamo da uno scudetto straordinario dopo un decimo posto. E questo spesso viene scordato e non valorizzato abbastanza. Lo avevo già detto che sarebbe stata un’annata complessa visto che abbiamo immesso nove nuovi giocatori, non è che li trapianti e basta. Io sapevo che sarebbe stata la mia stagione più complessa, ma alla fine in campionato siamo dove dovremmo essere. Siamo venuti a giocarci il primo trofeo e siamo in finale. Abbiamo la possibilità, come il Bologna, di vincere un titolo e andare avanti nelle altre competizioni. Nonostante le complessità e tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti. Quando stanno fuori 3-4 mesi è inevitabile che ci sia un’incidenza, ma a volte si fa finta di non vedere. Perchè deve essere o rosso o blu. Non sbagliamo colori…”.

Le scorse partite col Bologna vi possono aver dato indicazioni utili per domani?

“E’ inevitabile che si vadano a vedere le cose positive e dove migliorare. L’abbiamo fatto noi e lo farà sicuramente il Bologna, anche se hanno vinto.

Forse gli aspetti negativi sono stati più i nostri rispetto ai loro nel secondo tempo, dobbiamo migliorare. Ma stiamo studiando come abbiamo studiato

il Milan e come studieremo la prossima. E’ giusto che nel calcio di oggi, come allenatore e staff tecnico diamo ai giocatori dei suggerimenti importanti sia nella fase offensiva che difensiva”.

Cosa ne pensa di Italiano?

“Di Vincenzo posso parlare solo bene. Vedo un allenatore che ha tanta voglia di imparare e migliorare. Ha fatto la gavetta, come l’ho fatta io e dove è andato ha sempre fatto bene. A testimonianza della passione che c’ha e vuole sempre migliorare. Noi allenatori dobbiamo cercare, ogni giorno, di crescere e rendere migliori le nostre conoscenze. E lui è uno degli allenatori che ha fame, ha voglia di arrivare, ha passione e si vede.

Complimenti a Vincenzo, perchè ha fatto bene a Firenze, sta facendo bene a Bologna e sta facendo un ottimo lavoro ovunque è stato”.

