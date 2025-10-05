Conte:”Se qualcuno sperava in un nostro passo falso dovrà aspettare ancora”.

Mister Conte analizza Napoli-Genoa ai microfoni RAI,sottolineando il carattere irriducibile dei suoi ragazzi

“Nel primo tempo un episodio ha un po’ indirizzato la partita e cambiato gli equilibri. Sono situazioni che possono accadere, ma a volte rischiano di penalizzarti pesantemente dal punto di vista sportivo. La reazione mostrata nel secondo tempo è stata quella di una squadra con il giusto spirito, desiderosa di reagire alla negatività e di ribaltare il risultato.



Nessuno può mettere in dubbio questa vittoria!



Comprendo che qualcuno sperasse in un nostro passo falso, ma dovrà attendere ancora.

De Bruyne? Per quanto riguarda Kevin, Spinazzola e gli infortuni, fa tutto parte del calcio e della stagione. Sarà un’annata impegnativa.

L’anno scorso non abbiamo disputato competizioni europee, a differenza di club già consolidati come Inter, Juve e Atalanta, che hanno accumulato esperienza.

Noi stiamo costruendo il nostro percorso e sappiamo che sarà complesso.

Abbiamo inserito nove giocatori nuovi per dare supporto ai dodici che hanno conquistato lo scudetto, a conferma di quanto quella vittoria sia stata eccezionale.

Dobbiamo integrarli gradualmente, talvolta rischiando, altre volte affidandoci a chi offre più certezze. La stagione è lunga e servirà a farci crescere.

In queste prime sei partite abbiamo affrontato un’emergenza incredibile, contro lo Sporting mancava l’intera difesa titolare della scorsa stagione, Meret compreso.

Nonostante tutto, i segnali che stiamo dando sono quelli di una squadra determinata, che non ha alcuna intenzione di arrendersi”.

