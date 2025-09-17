Conte:”Siamo qui con grande felicità. Non ci metteremo come in pugile a prendere pugni sperando di restare in piedi”.

Dopo il capitano arriva in conferenza stampa pre match Antonio Conte:

“La Champions League, se prendiamo l’esempio dell’anno scorso, fa capire un po’ la difficoltà.

L’anno scorso dopo otto partite lo stesso Manchester City e Real Madrid hanno dovuto fare lo spareggio.

Questo fa capire il livello di difficoltà, che è alto.

Nessuno può sottovalutare nessuno.

Questo ha trasmesso il nuovo format della Champions League alle big europee, soprattutto a chi storicamente compete per vincere.

Ci arriviamo con grande gioia, con grande

Al di là che calciatori vengano dalla Premier o da altri campionati, l’importante è che arrivino giocatori che possono dare una mano.

Hojlund è arrivato con grande entusiasmo e grande voglia: non ha avuto fortuna allo United in questi due anni ma è un ragazzo di 22 anni con una carriera davanti.

Ha dimostrato di avere potenzialità e basi con cui io dovrò essere bravo a lavorare.

Come con Lucca e Ambrosino.

Per migliorarli e farli diventare ancor più bravi.

So benissimo che la crescit del Napoli passa dalla crescita di ogni singolo calciatore.

Noi dall’anno scorso abbiamo iniziato un processo coi ragazzi, ad inizio stagione partimmo da alcune certezze.

Almeno personalmente cercavo di dare una stabilità alla squadra che aveva subito tantissimi gol.

Siamo partiti in un modo poi abbiamo cambiato perché sono arrivati calciatori che ci hanno permesso di fare cose diverse.

Andiamo avanti con un progetto che prevede ciò che state vedendo.

Abbiamo iniziato l’anno scorso e stiamo continuando a lavorare.

Per continuare questo processo, dobbiamo continuare la strada che stiamo percorrendo.

Snaturare la squadra non va bene

non possiamo stare a bordo ring

e sperare di sferrare un contrattacco in contropiede e vincere, non penso sia la strada che ci porta a crescere.

Noi giocheremo la partita coi nostri pregi e i nostri difetti: non ci sarà la perfezione ma faremo del nostro meglio, guardando al nostro percorso.

Per fare un viaggio con grande entusiasmo, senza facili entusiasmi o facili depressioni che non vanno mai bene”.

