Conte:”Vincere due scudetti con il Napoli? Stiamo calmini e pensiamo a lavorare”.

“Io il primo a vincere due scudetti col Napoli? Già il fatto che uno potrebbe essere il primo allenatore a vincere due scudetti col Napoli vuol dire che prima non c’è mai stato nessuno”

Così Antonio Conte in un’intervista rilasciata a Mediaset:

“Quindi questo fa già capire la difficoltà di fare questa cosa e dobbiamo stare belli calmi.

E’ un obiettivo molto molto difficile, vedremo cosa accadrà quest’anno e stiamo belli calmi.

Voliamo basso e facciamo parlare gli altri. Noi dobbiamo fare i fatti”.

Ma allora il Napoli è favorito o no per il titolo?

“Non penso che debba essere l’allenatore a rispondere a questa domanda, ci sono gli esperti e fanno le loro griglie e dicano se siamo completi o meno.

Nel precampionato tutti dicono di aver lavorato bene.

Anche noi abbiamo lavorato, ma ora dobbiamo portare tutto sul campo.

Non mi interessa chi sono gli avversari. L’importante è che gli altri possano vedere il Napoli come un avversario nella lotta per lo scudetto”.

De Bruyne: “Ha capito subito la differenza che c’è tra il Napoli e il City. E’ stato molto umile, attento e intelligente. Si è calato alla perfezione nell’ambiente”.

Lucca: “Se è stato preso è perché speriamo che possa aiutare la squadra. L’abbiamo preso per farlo crescere dietro a Lukaku e vedremo quanto tempo ci vorrà e quanto ci saprà dare”.

