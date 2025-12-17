Conte:”Vogliamo vincere meritando”.

Antonio Conte, alla vigilia della partita, ha rilasciato le classiche dichiarazioni in conferenza stampa, in cui ha commentato le condizioni della sua squadra e le sue aspettative per la gara.

Di seguito, le parole dell’allenatore:

“Durante l’anno ci sono sempre situazioni più positive ed altre meno, è un momento, l’importante è continuare a lavorare con voglia ed entusiasmo giusto. Nella sconfitta devi essere bravo ad analizzare il perchè avviene“.

L’allenatore ha continuato parlando di: “Lobotka ha giocato 30 minuti ad Udine, il problema non era serio, era un problemino, ora è pronto per giocare. Non ci va a cambiare chissà che cosa, abbiamo due centrocampisti di ruolo: lui e McTominay, poi c’è Elmas che sa adattarsi. Continueremo ad andare avanti con questo modulo. Lukaku? Non ha neanche qualche minuto, dobbiamo essere bravi e avere la pazienza di aspettarlo. Il fatto che è tornato con il gruppo è positivo, ha una certa valenza all’interno del gruppo, è un rientro importante. Ci vorranno dei test fisici per capire quando potrà rientrare senza alcun tipo di rischio”.

Cosa ne pensi di questo format?

“Questa è una bella esperienza per me e i calciatori ed è la prima Supercoppa per me con la semifinale e fuori dall’Italia. Tutti noi abbiamo voglia di vivercela bene dando tutto e sperando possibilmente di prolungare il nostro soggiorno fino a lunedì ma sappiamo che tutto passa dalla partita di domani. Che vinca il migliore”.

Ci sono tanti tifosi del Napoli qui a Riyad.

“Trovare dei tifosi del Napoli anche a Riyad è una bella sensazione, un qualcosa di bello, ma è inevitabile che il club più va all’estero e più si fa conoscere per prendere sempre più tifosi. Sappiamo che i tifosi si avvicinano i club anche in base alle vittorie e noi cerchiamo di essere attrattivi da questo punto di vista”.

Che valore ha questa sfida?

“Il Milan è una grande squadra, di tradizione, e c’è da parte di tutti la voglia di misurarsi e vedere in questo tipo di partite il livello che riusciamo a raggiungere con cui dobbiamo cercare di restare. Poi questa gara vale anche un trofeo che è una spinta emotiva importante per cercare di dare il massimo e goderci al tempo stesso la manifestazione. Vincere piace a tutti ma vogliamo anche meritarlo e quindi farlo nella maniera giusta”.

