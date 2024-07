Continua il lavoro intenso di Antonio Conte: idee chiare sulla rosa dopo Castel di Sangro

Osimhen: questa mattina lungo applauso per il bomber nigeriano tornato in campo ad allenarsi con la squadra. Stasera la presentazione della squadra (Gazzetta dello Sport)

Il nuovo Napoli di Antonio Conte continua la preparazione a Dimaro Folgarida, dove per il weekend è atteso un fiume azzurro umano. Stasera (se non dovesse diluviare) la squadra verrà presentata in piazza, per un grande abbraccio da parte dei tantissimi tifosi azzurri. È tornato il sereno nello spogliatoio dopo la stagione deludente, con i giocatori che parlano di “famiglia” e lavorano duramente ma col sorriso.

Antonio Conte sta facendo le sue valutazioni su tutta la squadra in questi giorni e continuerà a farle anche nel corso del prossimo ritiro a Castel di Sangro (25 luglio-9 agosto): tutti stanno dando il massimo, tutti stanno dimostrando di voler fare parte del progetto della rinascita azzurra. Nessuna decisione è stata presa, solo Osimhen ha il futuro scritto.

Nel frattempo, Cheddira si è messo in mostra nel primo test con un gol e due assist, Simeone è partito titolare e vuole confermarsi. Come Natan, che vuole riscattare la sua prima stagione complicata. Con Conte si riparte da zero: l’impegno e l’intensità messi in campo in questi prima fase di preparazione sono la risposta migliore che il tecnico potesse chiedere. E il popolo azzurro è tornato ad applaudire.

Resta il grande affetto nei confronti del campione nigeriano: stamane accolto dal coro “Osimhen, Osimhen”. L’attaccante è tornato in campo con la squadra, ricambia l’abbraccio del pubblico e poi si mette al lavoro. Accanto a Gianluca Gaetano c’è proprio lui, Victor Osimhen, a firmare autografi e concedere foto ricordo. Forse le ultime della sua avventura con la casacca azzurra. Per sempre nel cuore dei napoletani con il terzo scudetto sul petto, tra i principali artefici.

