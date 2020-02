Per mister Gattuso la sfida contro il Barcellona al San Paolo ha rappresentato l’esordio in assoluto in Champions League. Da allenatore del Milan il tecnico calabrese aveva collezionato 11 panchine in Europa League.

Non solo.

L’1-1 con i catalani è anche il primo pareggio in assoluto per Gattuso da quando è allenatore del Napoli. Nelle 13 gare precedenti il Napoli di Gattuso ha ottenuto 8 vittorie (5 in Serie A e 3 in Coppa Italia) e 5 sconfitte (tutte in Serie A).

Comments

comments