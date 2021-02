Contro il Milan la Stella Rossa ha chiesto la presenza del pubblico, secco no dell’unità di crisi serba

Per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League in programma domani contro il Milan, la Stella Rossa di Belgrado ha chiesto l’autorizzazione per aprire la partita al pubblico.

La richiesta del club serbo era quella di coprire il 30% della capienza dello stadio Marakàna con 15.000 spettatori.

Bocciata la richiesta da parte della componente medico-sanitaria dell’unità di crisi serba per la lotta al Covid-19.

Questa la motivazione dell’epidemiologo serbo Predrag Kon:

“Non possiamo consentire alcun tipo di assembramento perché negli ultimi giorni la situazione epidemiologica è peggiorata, in modo particolare a Belgrado. In questa situazione non è pensabile una qualsiasi forma di assembramento di un gran numero di persone”.

Comments

comments