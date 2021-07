Copa America 2021: niente finale per Ospina, Colombia sconfitta dall’Argentina

La finale della Copa America 2021 è Argentina-Brasile.

Grande attesa per l’epilogo della competizione in fase di svolgimento in Brasile.

Dopo la vittoria del Brasile sul Perù per 1-0 (gol di Paquetà) nell’altra semifinale l’Argentina ha sconfitto ai rigori la Colombia del portiere del Napoli Ospina.

I tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1. Ai rigori gli errori dei colombiani Sanchez e Cardona hanno cancellato quello dell’argentino De Paul.

La Colombia deve accontentarsi della finalina per il 3° e 4° posto contro il Perù in programma allo stadio Nacional de Brasilia sabato 10 luglio alle 2:00 ora italiana.

La finale Argentina-Brasile è in programma allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro domenica 11 luglio alle 2:00 ora italiana.

