Nella notte a Rio de Janeiro si è giocata Colombia-Perù, gara valida per la terza giornata del Gruppo B della Copa America 2021 in corso di svolgimento in Brasile.

Non è andata bene per la Colombia sconfitta 1-2 dal Perù, anche se la sconfitta non compromette il passaggio ai quarti dei colombiani.

Il portiere del Napoli Ospina ha difeso la porta della Colombia per tutta la gara.

