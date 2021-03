Nella notte si è svolta la terza giornata della finale di Coppa America dove Luna Rossa e New Zealand si contendono la vittoria.

Una terza giornata che a livello di risultato è un’assoluta fotocopia della seconda giornata. Luna Rossa e New Zealand, infatti, si trovano ancora in pareggio, questa volta per 3 a 3. Gara 5 ha visto l’imbarcazione italiana vincere, mentre in Gara 6 ha vinto New Zealand.

Nella notte tra sabato e domenica si svolgeranno Gara 7 e Gara 8.

