Alle 17, il Camerun scenderà in campo per il secondo turno della fase a gironi della Coppa d’Africa 2022, contro l’Etiopia.

Dopo il successo sul Burkina Faso, i leoni d’Africa cercano la seconda vittoria per centrare, così, la qualificazione al prossimo turno. Per farlo, il tecnico Toni Conceiçao ha scelto di puntare anche su Franck Zambo-Anguissa, centrocampista del Napoli e pilastro della sua Nazionale. L’ex Fulham sarà in campo dal primo minuto.

Comments

comments