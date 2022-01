Esordio in Coppa d’Africa per l’Algeria di Adam Ounas. L’attaccante del Napoli però non è nell’undici iniziale ma parte dalla panchina.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

Algeria (4-4-2): M’Boli; Atal, Mandi, Bedrane, Bensebaini; Mahrez, Belkebia, Beleili, Brahimi; Slimani, Feghouli.

Sierra Leone (4-2-3-1): Kamara; Kakay; Caulker, Bangura, Wright; Camara, Quee; Bundu, Kamara, Turay; Kamara.

Comments

comments