Da poco si è conclusa la sfida tra Gambia e Camerun, quarto di finale di Coppa d’Africa, con le due nazionali che si giocavano l’accesso alla semifinale.

Ad andare avanti è il Camerun di Anguissa. La nazionale che ospita la competizione ha trionfato per 2 a 0 nei tempi regolamentari, con i due gol segnati entrambi nei secondi 45 minuti di gioco. Il centrocampista azzurro è rimasto in campo per 87 minuti.

Il Camerun dovrà tornare in campo il 3 febbraio, con l’avversario che è ancora da definire.

