Coppa D’Africa, il Senegal ha un giorno di riposo in più. L’Egitto vuole posticipare la finaleÈ l’assistente del ct Carlos Queiroz, Diaa al-Sayed, a dichiararlo.

“Chiedo alla CAF di giocare la finale lunedì. Il Senegal ha un giorno in più per recuperare e spero che, come sia stata anticipata la finale per il 3° e 4° posto (da domenica a sabato) venga posticipata la finale a lunedì”.

